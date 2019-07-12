"Erdoğan'ın diploması yok" iddiasına dair suç duyurusu AİHM'e taşındı
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması olmaması iddiasına ilişkin suç duyurusunu Türkiye'de sonuç alamayınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdı. Parti avukatları Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Doğan Erkan konuyu AİHM'ye götürdü.
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması olmaması iddiasına ilişkin suç duyurusunu Türkiye'de sonuç alamayınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdı.
Söz konusu iddia için Anayasa Mahkemesi'nden 'kabul edilmezlik kararı' gelmesinin ardından parti avukatlarından Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Doğan Erkan konuyu bu kez AİHM'e götürdü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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