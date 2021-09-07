Erdoğan'ın Daha Adil Bir Dünya adlı kitabı yayınlandı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyadaki mevcut düzeni eleştiren kitabı bugün itibarıyla piyasada.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyadaki mevcut düzeni eleştiren kitabı bugün itibarıyla piyasada.

Erdoğan, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabında, BM Güvenlik Konseyinin beş çekirdek ülkesi tarafından somutlaşan adaletsizlik, ayrımcılık ve çifte standart olarak gördüklerini kaleme aldı.

Kitabın bir bölümünde şu satırlar yer aldı: "Bir tarafta güçlünün haklı değil, haklının güçlü olduğu bir düzen gelişinceye kadar biz 'Dünya beş ülkeden büyüktür. ' demeye devam ediyoruz. "

Erdoğan, geçmiş ihtiyaçlardan oluşan kurumların modern sorunları çözemeyeceği gibi yenilerini üretebileceğini savunuyor.

Erdoğan daha adil bir dünya için umut ve güven verecek uluslararası bir düzene ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Söz konusu kitap İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça ve İspanyolca olarak çevrildi. Kitaptan elde edilecek tüm gelir AFAD'a bağışlanacak.

Kaynak: Habermetre