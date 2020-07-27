Erdoğan'ın da tebrik ettiği 'şair imam' şiir kitabı çıkaracak
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Erdoğan'ın da tebrik ettiği 'şair imam' şiir kitabı çıkaracak

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, imamlık yapan Murat Tuğ (59), bugüne kadar 120 şiir yazdı.

Erdoğan'ın da tebrik ettiği 'şair imam' şiir kitabı çıkaracak
27.07.2020 11:57 | Son Güncelleme: 27.07.2020 12:07

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, imamlık yapan Murat Tuğ (59), bugüne kadar 120 şiir yazdı. Çevresinde 'şair imam' olarak tanınan ve 'Bayrak' adlı şiiri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telefonla arayarak tebrik ettiği 

Tuğ, yazdığı şiirleri kitapta toplayacak.

Şatırhöyük Mahallesi'nde bulunan Merkez Cami'sinde görevli 39 yıllık imam Murat Tuğ, şiire olan merakı nedeniyle çevresinde 'şair imam' olarak anılıyor. 6 çocuk ve 9 torunu bulunan Tuğ, bugüne kadar yazdığı 120 şiirini, kitaplaştırmak istiyor. Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasından önce 'Ağlama ey Ayasofyam', ibadete açılmasının ardından da 'Ayasofyam özgür bugün' ve 'Gözün Aydın Ayasofyam' adlı 3 şiir de yazan Tuğ, yazdığı 'Bayrak' isimli şiirinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla kendisini arayarak tebrik ettiğini söyledi. Halk şairi olduğunu belirten Tuğ, "Şiirlerimi sosyal medyadaki sayfamda paylaşıyorum. Cami cemaati ve vatandaşlardan güzel tepkiler geliyor. Şiir yazmak beni dinlendiriyor ve rahatlatıyor. Bu sayede içimdeki duyguları da dışa vurmuş oluyorum. Milli ve manevi değerlerimiz üzerine yazdığım şiirimi 'Vatan sevgisi imandadır' adını vermek istediğim kitapta toplayarak insanlarla paylaşmak arzusundayım" dedi.

Kaynak: DHA

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