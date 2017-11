Erdoğan'ın Çağrısına Uydu: Almanya'ya Değil Elazığ'a Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gurbetçilere, "Gelin yatırımı ülkenize yapın" çağrısına duyarlı olan bir gurbetçi Almanya'ya yapacağı 15 milyon TL'lik yatırımı memleketi Elazığ'a yaptı.



Elazığlı Edip Yıldırım 27 yıl önce Türkiye'den Almanya'ya çalışmak için göç etti. Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaşayan Yıldırım uzun yıllar inşaat sektöründe çalıştı. Evli ve 3 çocuk babası olan Yıldırım'ı ayrıca kaz sektörü merakı sardı.İnşaatı bırakıp kaz sektöründe çalışmaya başlayan Yıldırım işi öğrendikten sonra Almanya'da modern bir kaz çiftliği kurma planı yaptı.Almanya'ya yatırım yapacağı sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gurbetçilere, "Gelin yatırımı ülkenize yapın" çağrısını duyarak fikrini değiştirmek Yıldırım, 15 milyon lira değerindeki modern kaz çiftliğini Türkiye'ye yapma kararı aldı. Yıldırım, memleketi Elazığ'ın Kovancılar İlçesinin Tepebağ köyünde şuanda yüzde 35'ini tamamladığı modern kaz çiftliğinde üretime başladı.



"CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇAĞRISIYLA YATIRIM KARARI ALDIK"



27 yıl önce Almanya'ya gittiğini belirten 44 yaşındaki Edip Yıdırım, "Orada bir süre inşaat sektöründe çalıştım. Daha sonra bende kazcılık merakı sardı. Avrupa'nın en büyük kaz tesislerinde çalıştım. Bu işin detay ve inceliklerini Avrupa'da birebir çalışarak tecrübe edindim. Almanya'da kaz çiftliği işini yapmak istedim. Cumhurbaşkanımızın yurtdışındaki işadamlarına Türkiye'ye yatırım yapın çağrısı üzerine bu çiftliği memleketimize yatırım yapmak istedim" dedi.



Kovancılar ilçesine kaz çiftliğini yaptığını aktaran Yıldırım, "Yatırımımızın toplam maliyeti 15 milyon TL'dir. Toplamda 45 kişiyi istihdam edecek bir yatırım. Damızlığı, kuluçka, büyütme, besi bölümü ile beraber entegre bir tesis kuruyoruz. Bunun yanı sıra yatırımımızda fason üreticilerle çalışmak istiyoruz. Fason üreticilerimize verdiğimiz hayvanları, daha sonra tekrar alım garantisi yapacağız. Böylelikle çiftçilerimize de ek bir gelir olacak. Ülkemize bu amaçla böyle bir katma değer kazandırdık" ifadelerini kullandı.



HAFTADA 10 BİN KAZ ÜRETİMİ GERÇEKLEŞECEK



Şuanda Türkiye'nin en büyük ve en modern makinelerinin kendilerinde olduğunu dile getiren Yıldırım, "Ülkemizin en büyük kuluçhaneside bizde. Tam faaliyete geçtiğimizde haftada 10 bin kaz üretebilir. 3 senenin sonunda yıllık 500 bin kaz üretmek istiyoruz. Tabi bunu fason üreticilerimizle birlikte yapacağız. Şuanda yapımız devam ediyor. İnşaatlarımızın yüzde 35'i tamamlandı. Önümüzdeki yıl kesimhane, paketlemesi ile beraber işletmemiz vatandaşlarımızın hizmetine girecek"diye bilgi verdi.



"ET VE YUMURTA VERİMİ YÜKSEK"



Almanya'nın Hannover şehrinden Mans türü kazları getirdiklerini vurgulayan Yıldırım, "Mans türü kazlarımız et ve yumurta verimi çok yüksektir. Ülkemizdeki yerli kazlar senede 10 ile 18 yumurta yapıyor. Almanya'da getirdiğimiz kazlarımız 60 ile 70 yumurta arasında üretiyor. Yerli kazlar canlı olarak 3,5 ile 4 kilogram arasında gelirken Almanya'da getirdiğimiz kazlarda canlı ağırlıkta erkeklerde 8 ile 10 kilogram dişilerde 6 ile 7 kilogram arasında geliyor. Mans ırkı kaliteli bir ırktır. Bu ırk farklı ırkların birleşiminden ortaya çıkmıştır. Bu ırkın et ve yumurta verimi yüksektir. Bu ırk ülkemize çok uyumludur" diye kaydetti.



