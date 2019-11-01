Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabulü sona erdi

Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabulü sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabulü sona erdi.

01.11.2019 12:50
Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabulü sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkünde basına kapalı gerçekleşen kabulü, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da yer aldı.

Kaynak: AA
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