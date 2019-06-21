Erdoğan'ın, Barzani'yi kabulü başladı - İSTANBUL

Erdoğan'ın, Barzani'yi kabulü başladı - İSTANBUL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabulü başladı.

Erdoğan'ın, Barzani'yi kabulü başladı - İSTANBUL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabulü başladı.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
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