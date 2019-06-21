Erdoğan'ın, Barzani'yi kabulü başladı - İSTANBUL
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabulü başladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabulü başladı.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştiriliyor.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: İmamoğlu başkan olsa dahi, başkanlığı düşecektir
Seren Serengil, Zerrin Özer'in eşi hakkında iddiaları yayınlayan 2. Sayfa sunucularına ateş püskürdü
Son Dakika Haberleri