Erdoğan'ın, Barzani'yi kabulü başladı

Erdoğan'ın, Barzani'yi kabulü başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabulü başladı.

Erdoğan'ın, Barzani'yi kabulü başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabulü başladı.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
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