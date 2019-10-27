Erdoğan'ın, "Sizi bahçeden toplamayalım" dediği vekiller için CHP'den ilginç öneri

27.10.2019 10:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Vekillerimizin Meclis çalışmaları konusunda pasif olduklarını istihbar ettim. Arkadaşların sizleri bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım" çıkışına CHP'li Mahmut Tanal'ın önerisi "Bahçeye bir anons koyalım, vekil arkadaşlar bahçede duymuyorlar, onun için Genel Kurul'a gelemiyorlar" oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son grup toplantısında Meclis çalışmalarına ilgi göstermeyen milletvekillerine dönük, "Arkadaşların, sizleri bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım. Bunu özel bir ricam olarak söylüyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonraki 3 Genel Kurul toplantısında da sık sık yeterli çoğunluk bulunamadığı için aralar verildi.

"BAHÇEYE ANONS KOYALIM" ÖNERİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Genel Kurul'a da taşındı. D Erdoğan'ın konuşmasını Meclis'te tekrarlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'i çalıştırma görevinin çoğunluk partisinde olduğunu söyledi.İlginç öneri ise CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'dan geldi. Tanal, "Sizden istirhamım bahçeye bir anons koyalım, vekil arkadaşlar bahçede duymuyorlar, onun için Genel Kurula gelemiyorlar" diye konuştu.