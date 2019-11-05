Erdoğan'ın ABD Ziyaretini Sokaktaki Vatandaş Nasıl Görüyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine planlanan Beyaz Saray ziyaretini iptal edebileceği yönünde gelen haberler sokakta nasıl tepki görüyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine planlanan Beyaz Saray ziyaretini iptal edebileceği yönünde gelen haberler sokakta nasıl tepki görüyor? VOA Türkçe İstanbullulara 13 Kasım gerçekleşmesi tehlikeye giren ziyaret hakkındaki düşüncelerini sordu
VİDEO: Erdoğan'ın ABD Ziyaretini Sokaktaki Vatandaş Nasıl Görüyor?