Erdoğan'ın ABD Çıkışından Bazı Ülkeler Cesaret Buldu"

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, "ABD ile sorun yaşayan, onun baskı ve tehditlerinden yılmış olan ama ses çıkaramayan birçok ülke, kimi yüksek kimi alçak sesle Türkiye'nin yanında yer aldığını açıkladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çıkışından bazı ülkeler cesaret buldu." dedi.

Şahin, partisinin Karabük İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, ülkenin bu yıl içinde önemli bir seçim yaşadığını ve bu seçimde Türkiye'nin ilk turda Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçerek Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini döndüğünü söyledi.

Seçimlerin ardından iki ay geçtiğini ve bu sırada birilerinin Türkiye'ye finans krizi yaşattığını ve bunun etkilerinin halen sürdüğünü dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Adı Brunson olan bu papaz yeni mi tutuklandı? İki yıla yakın süredir İzmir'de ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor ve tutukluydu. ABD'de hiç kimse sokakta 'Türkiye'de Brunson adında bir papaz yaşıyormuş, cezaevinde tutukluymuş' gibi düşüncesi yoktu. Birdenbire ABD Başkanı Trump bu konuyu gündeme getirdi. ABD'de Türk vatandaşı olup da tutuklu olan yok mu? Var. Yargılandı hüküm de giydi, henüz kesinleşmedi. Biz istediğimiz de siz verdiniz mi? 'Biz de yargı var, hukuk devleti var' dediniz. Bize gelince bizde yargı yok mu'Bizdeki yargı değil mi' Sizdeki hukuk devleti de bizdeki guguk devleti mi? 'Yarın akşam 18.00'a kadar bu adamı bize vereceksiniz, vermezseniz size gösteririz' dediler. Bu kabadayılıktır, kovboyluktur, bu 'tweet kabadayılığı'dır. Bunların karşısında 'emriniz olur' mu diyecektik. Artık öyle bir Türkiye yok."

"Amaç Evangelist kesimin oyunu almak"

Almanya ve Hollanda'da seçimler olduğunda AK Parti karşıtlığı, Erdoğan düşmanlığının had safhaya ulaştığını vurgulayan Şahin, "Şimdi de ABD'de kasım ayında ara seçimler var. Bu Rahip Brunson Evangelist. ABD'nin en büyük kilisesi Evangelist kilisesidir. ABD'de yaşayan Hristiyanların yüzde 50'ye yakını da bu mezheptendir. Dolayısıyla siyasi olarak son derece sıkışık durumda olan Trump ve partisinin amacı, 'Acaba bu rahibi ABD'ye getirerek, Evangelist kesimin oyunu alıp seçimlerde başarı yakalayabilir miyim?" değerlendirmesinde bulundu.

Rahip Brunson olayının 15 Temmuz'daki gibi Türk milletini yeniden kenetlediğini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Bu millet, tehdit ve baskılara karşı devletinin, hükümetinin yanında yer aldı. Elinde dövizi olan gitti bozdurdu. 'Bu tehditlere, aşağılamalara maruz kalacak millet ve devlet değiliz' dedik. Bizi yeniden birleştirdi. ABD ile sorun yaşayan, onun baskı ve tehditlerinden yılmış olan ama ses çıkaramayan birçok ülke, kimi yüksek kimi alçak sesle Türkiye'nin yanında yer aldığını açıkladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çıkışından bazı ülkeler cesaret buldu."

ABD'nin ekonomik baskılarına karşı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu ifade eden bir karikatürü bayramlaşmaya gelen partililere ve vatandaşlara gösteren Şahin, daha sonra partililerle bayramlaştı.

Programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, eski AK Parti Karabük milletvekilleri Mustafa Ünal ve Ali Öğüten, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz de katıldı.