Erdoğan'ın AB Komisyonu Başkanı Leyen ve AB Konseyi Başkanı Michel ile videokonferans görüşmesi sona erdi
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Erdoğan'ın AB Komisyonu Başkanı Leyen ve AB Konseyi Başkanı Michel ile videokonferans görüşmesi sona erdi

19.03.2021 17:08 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:16

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile videokonferans görüşmesi sona erdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile videokonferans görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden videokonferans yöntemiyle katıldığı görüşme, 45 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın de bulundu.

Erdoğan'ın AB Komisyonu Başkanı Leyen ve AB Konseyi Başkanı Michel ile videokonferans görüşmesi sona erdi
Erdoğan'ın AB Komisyonu Başkanı Leyen ve AB Konseyi Başkanı Michel ile videokonferans görüşmesi sona erdi
Erdoğan'ın AB Komisyonu Başkanı Leyen ve AB Konseyi Başkanı Michel ile videokonferans görüşmesi sona erdi
Erdoğan'ın AB Komisyonu Başkanı Leyen ve AB Konseyi Başkanı Michel ile videokonferans görüşmesi sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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