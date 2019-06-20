Erdoğan: "(İmamoğlu seçilirse) Belli bir süreyi aşan cezayı alması halinde bu düşecektir, o süreyi...
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Soruları Yanıtlıyor

Erdoğan: "(İmamoğlu seçilirse) Belli bir süreyi aşan cezayı alması halinde bu düşecektir, o süreyi...

Erdoğan: "(İmamoğlu seçilirse) Belli bir süreyi aşan cezayı alması halinde bu düşecektir, o süreyi aşmazsa zaten görevine de devam eder."

Erdoğan:

Erdoğan: "(İmamoğlu seçilirse) Belli bir süreyi aşan cezayı alması halinde bu düşecektir, o süreyi aşmazsa zaten görevine de devam eder."

Kaynak: AA
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