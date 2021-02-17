Erdoğan: "İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini...
17.02.2021 19:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:57
Erdoğan: "İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz.
Erdoğan: "İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü