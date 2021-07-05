Erdoğan: "(İller Bankası'nın yurt dışı hibe ve kredi anlaşmaları) Bu kaynakla 18 milyon vatandaşımıza ve 2,3 milyon sığınmacıya daha iyi altyapı...
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Erdoğan: "(İller Bankası'nın yurt dışı hibe ve kredi anlaşmaları) Bu kaynakla 18 milyon vatandaşımıza ve 2,3 milyon sığınmacıya daha iyi altyapı...

Erdoğan: '(İller Bankası'nın yurt dışı hibe ve kredi anlaşmaları) Bu kaynakla 18 milyon vatandaşımıza ve 2,3 milyon sığınmacıya daha iyi altyapı...
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Erdoğan: "(İller Bankası'nın yurt dışı hibe ve kredi anlaşmaları) Bu kaynakla 18 milyon vatandaşımıza ve 2,3 milyon sığınmacıya daha iyi altyapı hizmeti verilmesi sağlanacaktır.

Erdoğan: "(İller Bankası'nın yurt dışı hibe ve kredi anlaşmaları) Bu kaynakla 18 milyon vatandaşımıza ve 2,3 milyon sığınmacıya daha iyi altyapı hizmeti verilmesi sağlanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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Erdoğan: "(İller Bankası'nın yurt dışı hibe ve kredi anlaşmaları) Bu kaynakla 18 milyon vatandaşımıza ve 2,3 milyon sığınmacıya daha iyi altyapı... - Haberler
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