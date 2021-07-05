Erdoğan: "(İller Bankası'nın yurt dışı hibe ve kredi anlaşmaları) Bu kaynakla 18 milyon vatandaşımıza ve 2,3 milyon sığınmacıya daha iyi altyapı...
Erdoğan: "(İller Bankası'nın yurt dışı hibe ve kredi anlaşmaları) Bu kaynakla 18 milyon vatandaşımıza ve 2,3 milyon sığınmacıya daha iyi altyapı hizmeti verilmesi sağlanacaktır.
Erdoğan: "(İller Bankası'nın yurt dışı hibe ve kredi anlaşmaları) Bu kaynakla 18 milyon vatandaşımıza ve 2,3 milyon sığınmacıya daha iyi altyapı hizmeti verilmesi sağlanacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap