Erdoğan ile Trump 'koronavirüsü' görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını görüştü.
31.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını görüştü.
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Kaynak: Dunya.com