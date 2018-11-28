Son Dakika! Erdoğan ile Trump, Karadeniz'deki Gerilimi Ele Aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz ele alındı.

GÜNDEM KARADENİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, gündemdeki ikili konuların yanı sıra, Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ele alındı. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile gün içerisinde yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi paylaşımında bulundu. İki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme kararlılığını teyit eden Erdoğan ve Trump, G20 liderler zirvesinde yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı.