Erdoğan ile Trump görüşmesi sonrası açıklamalar iş dünyasını mutlu etti(2)

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, 29 Haziran'da Japonya'nın Osaka şehrindeki G20 Zirvesi bağlamında yapılan görüşmede iki ülke arasındaki S-400/F-35 ve ekonomik yaptırım ihtimali gibi iş dünyasının merakla beklediği konularda yapılan açıklamaların, beklentilerin ötesinde olumlu olmasının Türk iş dünyasında heyecan yarattığını vurguladı.

"Trump tarafından sergilenen tutum çok umut verici"

Yalçındağ şunları söyledi: "Başkan Trump tarafından sergilenen iyi niyet ve akılcı tutum çok umut verici. Trump, Patriotların Türkiye'ye satışının Obama yönetimi tarafından reddedildiğini dünya kamuoyuna beyan ederek, Türkiye'nin hava savunma sistemi ihtiyacı konusundaki haklı tutum ve itirazlarını ilk kez ABD Başkanı düzeyinde kayda geçirmiş oldu. Türkiye'ye yönelik doğru müttefik bilinciyle hareket eden Trump iki ülke arasındaki krizi çözme girişimlerini, Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını da dikkate alan yeni bir boyuta taşıdı. Bu tutumun krizin giderilmesi yönünde Kongre'ye de yansımasını umut ve temenni ediyoruz."

"Biz de hedefimizi revize ediyoruz"

Yalçındağ, son yıllarda yaşanan sorunların Türkiye'den kaynaklanmadığının, ABD Başkanı Trump'ın ağzından dünya kamuoyuyla paylaşılmasının iş dünyasını son derece mutlu ettiğini dile getirdi. Yalçındağ, "Daha önceden iki Devlet Başkanı tarafından konulan, Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacmi hedefinin 75 milyar Dolardan 100 Milyar Dolara çıkarılmasını büyük memnuniyetle karşılayan Yalçındağ, "Elimizden geleni yapacağız, biz de hedefimizi revize ediyoruz. Zaten bu hedefe ulaşabilmek için uzun süredir bir yol haritası üzerinde çalışıyorduk. Trump'ın Türkiye ziyareti sırasında bu raporumuzu iki Başkan'a sunacağız." dedi.

"Çalışmalara hız vereceğiz"

Yalçındağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılan, Türk-Amerikan işadamlarını bir araya getirme kararının ise, iki Başkanın ticaret hacminin artırılması konusundaki kararlılıklarının göstergesi olduğuna dikkat çekerek, TAİK'in partneri Amerikan Türk Konseyi (ATC) ile birlikte bu konudaki çalışmalarına hız vereceğini söyledi.(Fotoğraflı)

Kaynak: DHA

- İstanbul