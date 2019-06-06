Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in bayramlaştığı telefon görüşmesinde, ikili...
Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in bayramlaştığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.
Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in bayramlaştığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı
Kaynak: AA
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