Erdoğan ile Putin telefonda rejimin saldırısını görüştü
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
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Erdoğan ile Putin telefonda rejimin saldırısını görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

28.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:51
Erdoğan ile Putin telefonda rejimin saldırısını görüştü

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı 'in telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Kremlin tarafından da aynı açıklama yapılarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak başsağlığı dilediği belirtildi. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Putin'in Erdoğan'ı telefon ile arayarak rejimin saldırısı ile 33 askerin şehit olmasından dolayı başsağlığı dilediği belirtildi. Liderlerin görüşmede İdlib'de yaşanan süreci ve saldırıya ilişkin bilgileri de paylaştığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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