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Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Rusya'nın, ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili sunduğu tekliflerin ele alındığı görüşmede, Kafkasya, Suriye ve Libya dahil olmak üzere çeşitli bölgesel konulara değinildi.

Görüşmede iki liderin de Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı yarara dayalı ortaklığı yoğunlaştırma taahhütlerini yinelediği belirtildi.

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AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri

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