Erdoğan ile Putin'in Telefonla Görüşmesinde, BM Güvenlik Konseyi'nin Kararı Doğrultusunda Doğu...
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Erdoğan ile Putin'in Telefonla Görüşmesinde, BM Güvenlik Konseyi'nin Kararı Doğrultusunda Doğu...

Erdoğan ile Putin'in telefonla görüşmesinde, BM Güvenlik Konseyi'nin kararı doğrultusunda Doğu Guta'da ateşkesin tam olarak hayata geçirilmesi için özellikle Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak çaba harcamasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Erdoğan ile Putin'in Telefonla Görüşmesinde, BM Güvenlik Konseyi'nin Kararı Doğrultusunda Doğu...

Erdoğan ile Putin'in telefonla görüşmesinde, BM Güvenlik Konseyi'nin kararı doğrultusunda Doğu Guta'da ateşkesin tam olarak hayata geçirilmesi için özellikle Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak çaba harcamasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

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