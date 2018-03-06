Erdoğan ile Putin'in telefonla görüşmesinde, BM Güvenlik Konseyi'nin kararı doğrultusunda Doğu Guta'da ateşkesin tam olarak hayata geçirilmesi için özellikle Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak çaba harcamasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.