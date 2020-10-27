Erdoğan ile Putin Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'yı görüştü
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Erdoğan ile Putin Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'yı görüştü

27.10.2020 22:52 | Son Güncelleme: 27.10.2020 23:10
Erdoğan ile Putin Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde çatışmaların devam ettiği Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya konularının görüşüldüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde çatışmaların devam ettiği Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya konularının görüşüldüğü bildirildi.

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldığı, Astana sürecine atıfta bulunularak siyasi çözümün tekrarlandığı belirtildi. Görüşmede ayrıca Libya'da devam eden süreç ile birlikte çatışmaların devam ettiği Dağlık Karabağ konusunun ele alındığı, Putin'in ateşkes anlaşmalarıyla ilgili Erdoğan'a bilgi verdiği belirtildi. Açıklamada, "Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle temasları ve çatışmaların sonlandırılmasıyla ilgili atılan ateşkes adımları hakkında bilgi verdi" denildi.

Erdoğan ve Putin'in dış politika başta olmak üzere savunma ve iki ülke arasındaki iş birliklerinin sürdürülmesi konusunda hemfikir olduğu aktarıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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