Erdoğan ile Putin arasındaki baş başa görüşme bitti
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Erdoğan ile Putin arasındaki baş başa görüşme bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşmesi sona erdi.

05.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:06
Erdoğan ile Putin arasındaki baş başa görüşme bitti

Cumhurbaşkanı 'ın, Rusya Devlet Başkanı ile baş başa görüşmesi sona erdi.

Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki baş başa görüşmesi yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

Daha sonra iki liderin başkanlığında heyetler arası görüşmeye geçildi.

Kaynak: AA

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