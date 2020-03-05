Erdoğan ile Putin arasındaki baş başa görüşme bitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşmesi sona erdi.
05.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşmesi sona erdi.
Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki baş başa görüşmesi yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.
Daha sonra iki liderin başkanlığında heyetler arası görüşmeye geçildi.
Kaynak: AA