Erdoğan ve Merkel Hamburg'da 1 Saat Başbaşa Görüştü
G-20 öncesinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel, 1 saat başbaşa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.
7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'da gerçekleştirilecek olan G-20 liderler zirvesi için Almanya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesinde Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti.
1 SAATLİK KAPALI TOPLANTI
Kempinski Atlantik Otel'de gerçekleşen basına kapalı görüşme TSİ 21.36'da başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'in görüşmesi 1 saat sürdü.
HEYETLER DE HAZIR BULUNDU
Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.