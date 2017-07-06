Erdoğan ve Merkel Hamburg'da 1 Saat Başbaşa Görüştü

7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'da gerçekleştirilecek olan G-20 liderler zirvesi için Almanya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesinde Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti.

1 SAATLİK KAPALI TOPLANTI

Kempinski Atlantik Otel'de gerçekleşen basına kapalı görüşme TSİ 21.36'da başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'in görüşmesi 1 saat sürdü.

HEYETLER DE HAZIR BULUNDU

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.







