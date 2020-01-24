Erdoğan ile Merkel görüşüyor
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Erdoğan ile Merkel görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde görüşüyor.

24.01.2020 15:01 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:01
Erdoğan ile Merkel görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanı , Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde görüşüyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel sabah Türk-Alman Üniversitesi Kampüsü açılışında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Cami'nde cuma namazını kıldı.  Erdoğan buradan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Vahdettin Köşkü'ne geldi. İki liderin görüşmesi saat 14.45 sıralarında başladı.


Kaynak: DHA
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