Erdoğan ile Merkel G20'de Bir Araya Gelecek

Erdoğan ile Merkel G20 Zirvesi sırasında bir araya gelecekler.

Erdoğan ile Merkel G20'de Bir Araya Gelecek

Erdoğan ile Merkel G20 Zirvesi sırasında bir araya gelecekler

Kaynak: Dunya.com