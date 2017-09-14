Erdoğan ile Al Sani Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

Erdoğan ile Al Sani Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

Kaynak: Dunya.com