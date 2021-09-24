Erdoğan: İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı konumda olmamız gerekir

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Cami'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, ABD temaslarının sorulması üzerine, "Şu ana kadar beklediğim Sayın Biden ile olan görüşmelerde o istenilen neticede değiliz. Şu an itibariyle de aynı şeyi düşünüyorum, aynı şeyi söylüyorum. Zira iki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir. Eğer beklenen noktada değilsek bunları da ifade etmek gerekir. Çünkü ben şu ana kadar Amerika'daki liderlerin hiçbiri ile böyle bir konu yaşamadım. Ama şu anda maalesef böyle bir durumdayız. Amerika'da bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak burada olmamalı. Terör örgütleriyle ilgili mücadelede maalesef Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor ve onlarla mücadele etmesi gerekirken mücadeleyi bırakın, tam aksine onlara yüklü miktarda silah, araç, gereç destekleri veriyor. Tabi bir NATO ülkesi olarak bu tür yaklaşımlar olduğu sürece bizim de bunları tüm dünya kamuoyuna paylaşmamız gereklidir" ifadelerini kullandı.

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