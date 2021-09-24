Erdoğan: İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı konumda olmamız gerekir-1

Erdoğan, ABD ziyaretinin sorulması üzerine, "Şu ana kadar beklediğim Sayın Biden ile olan görüşmelerde o istenen netice değil. Şu anda da aynı şeyi düşünüyor ve söylüyorum. Biz iki NATO ülkesi olarak başka bir noktada olmamız gerekir" dedi

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