Erdoğan, İİT Tahkim Merkezinin Türkiye'de kurulması anlaşmasına ilişkin kanunu onayladı
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Erdoğan, İİT Tahkim Merkezinin Türkiye'de kurulması anlaşmasına ilişkin kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Tahkim Merkezinin Türkiye'de kurulması anlaşmasına ilişkin kanunu onayladı.

18.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:14
Erdoğan, İİT Tahkim Merkezinin Türkiye'de kurulması anlaşmasına ilişkin kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı , (İİT) Tahkim Merkezinin 'de kurulması anlaşmasına ilişkin kanunu onayladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi'nin Türkiye'de Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kanun, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA
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