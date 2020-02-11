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Erdoğan: İdlib'le ilgili atılacak adımları yarın kamuoyu ile paylaşacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'deki saldırı ile ilgili, "Gerekli karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik.

11.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:01
Erdoğan: İdlib'le ilgili atılacak adımları yarın kamuoyu ile paylaşacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'deki saldırı ile ilgili, "Gerekli karşı cevapları en üst düzeyde tarafına verdik. Özellikle İdlib'de misliyle belalarını buldular ama yetmez, daha devam edecek. (Atılacak) Bu adımları da yarın kamuoyu ile paylaşacağım." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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