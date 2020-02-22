Erdoğan: İdlib için dörtlü zirve 5 Mart'ta

22.02.2020 19:24 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de yaptığı konuşmada Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 5 Mart'ta bir araya geleceklerini söyledi. Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz, tekrar bu konuları konuşacağız." dedi.



Dün Rusya lideri Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Putin'e, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini söylediği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle