Erdoğan: "(İdlib'deki saldırı) Gerek hava gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde bunlara gereken...
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Erdoğan: "(İdlib'deki saldırı) Gerek hava gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde bunlara gereken...

Resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

03.02.2020 18:29 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:29
Erdoğan:

Resmi ziyarette bulunmak üzere 'ya gelen Cumhurbaşkanı , Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA
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