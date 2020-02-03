Erdoğan: İdlib'de 3'ü sivil 5'i asker toplam 8 kişi şehit oldu
Ukraynadaki temasları sonrası Devlet Başkanı Zelenskiy ile birlikte basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de yaşananlara ilişkin soruya verdiği cevapta 3 sivil, 5 asker toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
03.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:42
Ukraynadaki temasları sonrası Devlet Başkanı Zelenskiy ile birlikte basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de yaşananlara ilişkin soruya verdiği cevapta 3 sivil, 5 asker toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.View on euronews
Kaynak: Euronews.com