Erdoğan: İdlib'de 3'ü sivil 5'i asker toplam 8 kişi şehit oldu
Haberler » Dünya » Erdoğan: İdlib'de 3'ü sivil 5'i asker toplam 8 kişi şehit oldu - Haberler

Erdoğan: İdlib'de 3'ü sivil 5'i asker toplam 8 kişi şehit oldu

Ukraynadaki temasları sonrası Devlet Başkanı Zelenskiy ile birlikte basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de yaşananlara ilişkin soruya verdiği cevapta 3 sivil, 5 asker toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

03.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:42

Ukraynadaki temasları sonrası Devlet Başkanı Zelenskiy ile birlikte basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'de yaşananlara ilişkin soruya verdiği cevapta 3 sivil, 5 asker toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Erdoğan: İdlib'de 3'ü sivil 5'i asker toplam 8 kişi şehit oldu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler