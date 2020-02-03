: Erdoğan: İdlib'de 3'ü sivil 5'i asker toplam 8 kişi şehit oldu

03.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:42

Ukraynadaki temasları sonrası Devlet Başkanı Zelenskiy ile birlikte basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de yaşananlara ilişkin soruya verdiği cevapta 3 sivil, 5 asker toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.View on euronews

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