Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var. Fakat rejim güçlerinin kaybı çok büyük

27.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var. Mekanları cennet olsun. Fakat onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük.



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