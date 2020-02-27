Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var. Fakat rejim güçlerinin kaybı çok büyük
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Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var. Fakat rejim güçlerinin kaybı çok büyük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var. Mekanları cennet olsun. Fakat onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük

27.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:34
Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var. Fakat rejim güçlerinin kaybı çok büyük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'de 3 şehidimiz var. Mekanları cennet olsun. Fakat onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük.


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Kaynak: Euronews.com

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