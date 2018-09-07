Erdoğan: İdlib Bölgenin Barış ve İstikrarı Bakımından da Hayati Öneme Sahiptir

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği Üçlü Zirve'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "İdlib, sadece Suriye'nin siyasi geleceği için değil milli güvenliğimiz ile bölgenin barış ve istikrarı bakımından da hayati öneme sahiptir" dedi.

Erdoğan, Ruhani ve Putin konuşmalarının ardından şu şekilde konuştu:

"Türkiye olarak şehitler verdiğimiz ve ciddi özveride bulunduğumuz bu sürecin şu an itibarıyla çok riskli bir yere geldiğini görüyoruz.

"Astana ruhunun özünde asgari müştereklerde buluşma iradesi göstermemiz vardır. Bu asgari müşterekler ise Suriye'nin siyasi birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması ve ihtilafa barışçıl bir siyasi çözüm bulunmasıdır.

"İdlib'de ortak kaygılarımızı dikkate alan makul bir çıkış yolu bulmalıyız.

Bu bölgenin ve ülkemizin sağladığı örtülü güvencenin, kendi halkına yönelik katliamları hala hafızalarımızda olan Esed rejiminin insafına bırakılmasına rıza gösteremeyiz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ortak basın toplantısından konuşmalar - Tahran