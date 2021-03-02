Erdoğan: "İdarenin, haklı olduğu belli olan vatandaşa 'git davanı aç, kazan öyle gel' şeklinde özetleyebileceğimiz tavrına son veriyoruz."
02.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:51
Erdoğan: "İdarenin, haklı olduğu belli olan vatandaşa 'git davanı aç, kazan öyle gel' şeklinde özetleyebileceğimiz tavrına son veriyoruz.
Erdoğan: "İdarenin, haklı olduğu belli olan vatandaşa 'git davanı aç, kazan öyle gel' şeklinde özetleyebileceğimiz tavrına son veriyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ