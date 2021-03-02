Erdoğan: "İcra ve İflas Kanunu ile ilgili yönetmeliği, mülkiyet hakkının en geniş şekilde korunmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenliyoruz."
02.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:55
Erdoğan: "İcra ve İflas Kanunu ile ilgili yönetmeliği, mülkiyet hakkının en geniş şekilde korunmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenliyoruz.
Erdoğan: "İcra ve İflas Kanunu ile ilgili yönetmeliği, mülkiyet hakkının en geniş şekilde korunmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenliyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz