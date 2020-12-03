Erdoğan: "İçlerindeki rezillik ve kepazeliklere bakmadan önlerine gelene çamur atmayı siyaset kılıfıyla örtmeye kalkanların maskelerini düşüreceğiz."
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Erdoğan: "İçlerindeki rezillik ve kepazeliklere bakmadan önlerine gelene çamur atmayı siyaset kılıfıyla örtmeye kalkanların maskelerini düşüreceğiz."

03.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:34
Erdoğan:

Erdoğan: "İçlerindeki rezillik ve kepazeliklere bakmadan önlerine gelene çamur atmayı siyaset kılıfıyla örtmeye kalkanların maskelerini düşüreceğiz.

Erdoğan: "İçlerindeki rezillik ve kepazeliklere bakmadan önlerine gelene çamur atmayı siyaset kılıfıyla örtmeye kalkanların maskelerini düşüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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