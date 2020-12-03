Erdoğan: "İçlerindeki rezillik ve kepazeliklere bakmadan önlerine gelene çamur atmayı siyaset kılıfıyla örtmeye kalkanların maskelerini düşüreceğiz."
03.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:34
Erdoğan: "İçlerindeki rezillik ve kepazeliklere bakmadan önlerine gelene çamur atmayı siyaset kılıfıyla örtmeye kalkanların maskelerini düşüreceğiz.
Erdoğan: "İçlerindeki rezillik ve kepazeliklere bakmadan önlerine gelene çamur atmayı siyaset kılıfıyla örtmeye kalkanların maskelerini düşüreceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe