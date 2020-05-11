Erdoğan: "İçişleri Bakanlığımız başka illerde oturup da çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek... Erdoğan: "İçişleri Bakanlığımız başka illerde oturup da çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır.

Erdoğan: "İçişleri Bakanlığımız başka illerde oturup da çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır." Kaynak: AA