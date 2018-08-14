Erdoğan-İbadi Ortak Basın Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "PKK terör örgütü ile mücadelede Irak tarafından beklentilerimizi aktardım. PKK'nın Irak'tan tamamen temizlenmesi istikametinde çabalarımızı artırma hususunda görüş birliğine vardık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı El-İbadi, başbaşa ve heyetlararası yaptıkları görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak topraklarından Türkiye'ye yönelik saldırılarla ilgili Türkiye'nin Irak tarafından beklentilerini dile getirdi.

"Irak halkının sıkıntısı bizim sıkıntımızdır"

Irak Başbakanı İbadi ile siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel birçok konuyu ele alma fırsatı bulduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak'ın toprak bütünlüğüne ülkemizin verdiği önem, siyasi bütünlüğüne, siyasi birliğine, egemenliğine atfettiğimiz önemi bir kez daha teyit etmek isterim" diye konuştu.

Irak'ta 12 Mayıs'taki seçimlere ilişkin konuşan Erdoğan, "Bu seçimlerin tüm Irak halkı için, bölge için hayırlara vesile olmasını dilerim. Seçim sonrası sürecin ülkedeki tüm kesimleri kucaklayan ve Irak halkının ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek bir hükümet kurulmasıyla neticelenmesi temennimizdir. Türkiye bu süreçte hiçbir ayrım yapmadan tüm Iraklı kardeşlerinin yanındadır" şeklinde konuştu.

Kritik alanlarda işbirliğini geliştirmek üzere kurulacak yeni hükümet ile çalışmaya hazır olduklarını belirten Erdoğan, temmuz ayında Irak'ta başlayan protesto gösterilerinin bazı çevrelerce suistimal edildiğini kaydetti. Erdoğan, "Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Türkiye olarak şiddet olaylarını tasvip etmiyoruz. Bu noktada kaygılarımızı ve Irak'ın huzuruna verdiğimiz desteği kardeşim İbadi'ye ifade etmek isterim. Irak'ın sorunları üzerinde gerek ikili gerek heyetlararası görüşmelerde bilgiler aldık. Irak hükümeti önce DEAŞ belasına, ardından da gayrimeşru referanduma karşı oldukça başarılı bir imtihan verdi. Yeni dönemde Irak halkının acil ihtiyaç ve taleplerinin karşılanmasına yönelik adımların atılması önem arz ediyor. Bu konuda Türkiye olarak her türlü desteğe hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Tarih boyunca ülkemiz en zor zamanlarda din, dil, mezhep ayrımı gözetmeksizin Irak halkının yanında olmuştur. Irak halkının sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Ülkenin yeniden imarı konusunda üzerimize düşeni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"PKK'nın Irak'tan tamamen temizlenmesi istikametinde görüş birliğine vardık"

İbadi ile iki ülke arasında ikinci sınır kapısının önemine değindiklerini kaydeden Erdoğan, "Açılacak sınır kapısı hem Irak'ın hem de ülkemizin faydasına olacaktır. İnşallah bu konuda gereken adımları atacağımıza inanıyorum. Gerek Musul gerekse Basra'da başkonsolosluklarımızı da yeniden faaliyete geçirme konusunu görüştük. Terörle mücadele konusunu da etraflıca ele alma fırsatı bulduk. Bu alanda tam işbirliği içinde olma konusunda mutabık kaldık. Türkiye olarak terör örgütleri arasında ayrım yapmadık, yapmıyoruz. DEAŞ'lı canilerle PKK'lı katiller arasında bizim nazarımızda fark yoktur. Her ikisi de kundaktaki bebekleri, sivilleri, yaşlıları katletmekten çekinmeyen vahşi yapılardır. Bu örgütleri ve uzantılarını bölgemizden kazımakta kararlıyız. Başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelede Irak ile dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz. PKK terör örgütü ile mücadelede Irak tarafından beklentilerimizi aktardım. PKK'nın Irak'tan tamamen temizlenmesi istikametinde çabalarımızı artırma hususunda görüş birliğine vardık. Ayrıca Türkmen kardeşlerimizin meselelerini de kendilerine ifade ettim. Türkmenlerin özellikle Kerkük'te maruz kaldıkları saldırılara değinerek, kardeşlerimizin güvenliğinin sağlanmasının önemini buradan da ifade ediyorum. Kerkük'te vilayetin yapısına uygun bir yönetim ve güvenlik mimarisi tesis edilmesinin barışa katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

"Irak'ın güvenlik, refah ve istikrarı, Türkiye'nin güvenlik, refah ve istikrarıdır"

Irak ile Türkiye arasında yaklaşık 11 milyar dolarlık bir ticaret hacminin olduğunu belirten ve bunun yeterli olmadığını söyleyen Erdoğan, Türkiye ile Irak'ın kaderlerinin aynı olduğunu belirtti. Erdoğan, "Irak'ın güvenlik, refah ve istikrarı, Türkiye'nin güvenlik, refah ve istikrarıdır. Irak ile ilişkilerimizin güçlendirilmesi için temaslarımızı her düzeyde sürdüreceğiz" diye konuştu.

En önemli sorunlardan bir tanesinin Irak'taki su ve enerji sorunu olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bu konuda görüşmelerimizi detaylandırdık ve ilgili bakanlarımızı görevlendirdik, şuanda arkadaşlarımız görüşüyorlar, daha sonra da bölgeye gitmek suretiyle ne gibi adımlar atılması gerekiyor, bu da ne gibi adımlar atılması gerekiyor. Suda atılması gereken adımların ne olduğunu biliyoruz, enerji ile ilgili ne gibi adımlar atarız, bunları aramızda konuşma fırsatımız oldu" şeklinde konuştu.

İtalya'nın Cenova kentinde yaşanan köprü faciasına değinen Erdoğan, "İtalya yönetimine ve ölenlere rahmet diliyorum, İtalya halkının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye saldırıların önlenmesi konusunda Türkiye ile birlikteyiz"

Irak topraklarının Türkiye'ye karşı hiçbir örgüte mekan olmasını istemediklerinin altını çizen İbadi, "Irak Ulusal Güvenlik Konseyi toplantılar yaptı. Sınırların kontrol altına alınması, özellikle Türkiye sınırının kontrol altına alınması için bir plan yaptık. Biz buna müsamaha etmeyeceğiz. Biz Türkiye ile birlikteyiz. Sınırların korunması, Türkiye'ye saldırıların önlenmesi konusunda Türkiye ile birlikteyiz" dedi.

Türk şirketlerinin Irak'a yatırım yapmasını isteyen İbadi, "Basra ve Musul'da Türkiye başkonsoloslukları açılacak. Kültürel, siyasi ve sosyal alandaki ilişkilerin daha da gelişmesi için bir vesile olacak. Elektrik iletim hatları ve doğal gazdan elektrik üretimi gibi santrallerin kurulması ve Türkiye tarafında Cizre bölgesinde elektrik iletim hattı tamamlanmış durumda, bunun Irak taarfına iletilmesi için 10-15 kilometrelik bir çalışma yapılması söz konusu. Kerkük'ten Fişhabur bölgesine, Ovaköy bölgesine yeni bir petrol boru hattının açılması söz konusu. Kerkük'ten bu şekilde Türkiye'ye ikinci borudan petrol pompalanacak. İkinci bir gümrük hattının açılması çok önemli. Çalışmalar devam etmektedir. Teknik heyetler görüşmelerini sürdürüyorlar" diye konuştu.

Türkiye'de yaşanan kur krizine ilişkin konuşan İbadi, "Türk parası sorunları ile ilgili Türkiye'nin yanındayız, Türkiye'yi destekliyoruz. Biz Türkiye Cumhurbaşkanı ve bakanlardan büyük kolaylıklardan gördük. İki ülke halkının yararına olacak şekilde bu çalışmaların sonuçlanmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA