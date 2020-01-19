Erdoğan'ı, libya zirvesi öncesi merkel ve guterres karşıladı
Erdoğan'ı, Libya Zirvesi öncesi Merkel ve Guterres karşıladıAlmanya, (DHA)- Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio...
19.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:53
Erdoğan'ı, Libya Zirvesi öncesi Merkel ve Guterres karşıladı
Almanya, (DHA)- Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.
Kaynak: DHA