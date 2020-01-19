19.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:53

Erdoğan'ı, Libya Zirvesi öncesi Merkel ve Guterres karşıladı

Almanya, (DHA)- Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.

Kaynak: DHA

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