Erdoğan'ı, libya zirvesi öncesi merkel ve guterres karşıladı
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Erdoğan'ı, libya zirvesi öncesi merkel ve guterres karşıladı

Erdoğan'ı, Libya Zirvesi öncesi Merkel ve Guterres karşıladıAlmanya, (DHA)- Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio...

19.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:53
Erdoğan'ı, libya zirvesi öncesi merkel ve guterres karşıladı

Erdoğan'ı, Zirvesi öncesi Merkel ve Guterres karşıladı

Almanya, ()- Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti 'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Almanya Başbakanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Erdoğan'ı, libya zirvesi öncesi merkel ve guterres karşıladı
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