Erdoğan'ı, Libya Zirvesi öncesi Merkel ve Guterres karşıladı
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Erdoğan'ı, Libya Zirvesi öncesi Merkel ve Guterres karşıladı

Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.

19.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:48
Erdoğan'ı, Libya Zirvesi öncesi Merkel ve Guterres karşıladı

Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti 'e gelen Cumhurbaşkanı , zirvenin yapılacağı merkezde Almanya Başbakanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------Erdoğan'ın Merkel ve Guterres tarafından karşılanması


Kaynak: DHA
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