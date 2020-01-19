Erdoğan'ı, Libya Zirvesi öncesi Merkel ve Guterres karşıladı
Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.
19.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:48
Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.
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-----------------------------------Erdoğan'ın Merkel ve Guterres tarafından karşılanması
Kaynak: DHA