Erdoğan'ı, Libya Zirvesi öncesi Merkel ve Guterres karşıladı

19.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:48

Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.

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-----------------------------------Erdoğan'ın Merkel ve Guterres tarafından karşılanması

Kaynak: DHA