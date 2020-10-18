Erdoğan'ı karşılamak için AK Parti Arguvan'da toplantı düzenlendi
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Erdoğan'ı karşılamak için AK Parti Arguvan'da toplantı düzenlendi

18.10.2020 16:00 | Son Güncelleme: 18.10.2020 16:04
Erdoğan'ı karşılamak için AK Parti Arguvan'da toplantı düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı 25 Ekim'de Malatya'da karşılamak için Arguvan AK Parti İlçe Teşkilatında toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı 25 Ekim'de Malatya'da karşılamak için Arguvan AK Parti İlçe Teşkilatında toplantı gerçekleştirdi.

AK Parti Arguvan İlçe Başkanı Gazi Uşen başkanlığında parti binasında düzenlenen toplantıya, ilçe Koordinatörü Metin Karadoğan ve ilçe yönetimi katıldı.

AK Parti İlçe Başkanı Gazi Uşen, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Biz Arguvan İlçe Teşkilatı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın 25 Ekim'de Malatya'da Arguvanlılar olarak en iyi şekilde karşılamaya hazırız" dedi.

AK Parti İlçe Koordinatörü Metin Karadoğan ise, "Birlik beraberlik içerisinde güçlü AK Parti ailesi olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın çizmiş olduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacağımıza inanıyoruz. Genel Başkanımız en iyi şekilde karşılamaya hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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