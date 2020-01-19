Erdoğan'ı, berlin'de otelin önünde türk vatandaşları karşıladı
Erdoğan'ı, Berlin'de otelin önünde Türk vatandaşları karşıladıAlmanya, (DHA)- Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından karşılandı.
19.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:47
Erdoğan'ı, Berlin'de otelin önünde Türk vatandaşları karşıladı
Almanya, (DHA)- Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından karşılandı. Vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
Kaynak: DHA