Erdoğan'ı, berlin'de otelin önünde türk vatandaşları karşıladı
Haberler » Güncel » Erdoğan'ı, berlin'de otelin önünde türk vatandaşları karşıladı - Haber

Erdoğan'ı, berlin'de otelin önünde türk vatandaşları karşıladı

Erdoğan'ı, Berlin'de otelin önünde Türk vatandaşları karşıladıAlmanya, (DHA)- Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından karşılandı.

19.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:47
Erdoğan'ı, berlin'de otelin önünde türk vatandaşları karşıladı

Erdoğan'ı, 'de otelin önünde Türk vatandaşları karşıladı

Almanya, ()- Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından karşılandı. Vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Erdoğan'ı, berlin'de otelin önünde türk vatandaşları karşıladı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler