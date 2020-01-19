Erdoğan'ı, Berlin'de otelin önünde Türk vatandaşları karşıladı
Haberler » Güncel » Erdoğan'ı, Berlin'de otelin önünde Türk vatandaşları karşıladı - Haber

Erdoğan'ı, Berlin'de otelin önünde Türk vatandaşları karşıladı

Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından karşılandı.

19.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:42
Erdoğan'ı, Berlin'de otelin önünde Türk vatandaşları karşıladı

Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere 'nın başkenti 'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından karşılandı. Vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------Karşılamadan fotoğraflar


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler