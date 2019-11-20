Erdoğan: "Hükümete geldiğimizde adeta kucağımızda bulduğumuz 23,5 milyar dolar IMF borcunu son...
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Erdoğan: "Hükümete geldiğimizde adeta kucağımızda bulduğumuz 23,5 milyar dolar IMF borcunu son...

Erdoğan: "Hükümete geldiğimizde adeta kucağımızda bulduğumuz 23,5 milyar dolar IMF borcunu son kuruşuna kadar Mayıs 2013'te yine biz ödedik ve o defteri kapattık. Bizim şu anda IMF ile işimiz yok. Biz bize yeteriz."

20.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:44
Erdoğan:

Erdoğan: "Hükümete geldiğimizde adeta kucağımızda bulduğumuz 23,5 milyar dolar IMF borcunu son kuruşuna kadar Mayıs 2013'te yine biz ödedik ve o defteri kapattık. Bizim şu anda IMF ile işimiz yok. Biz bize yeteriz."

Kaynak: AA
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