20.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:44

Erdoğan: "Hükümete geldiğimizde adeta kucağımızda bulduğumuz 23,5 milyar dolar IMF borcunu son kuruşuna kadar Mayıs 2013'te yine biz ödedik ve o defteri kapattık. Bizim şu anda IMF ile işimiz yok. Biz bize yeteriz."

Kaynak: AA