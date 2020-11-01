Erdoğan: "Holokost felaketi sonrasında nasıl Anti-Semitizm ile mücadele edilmişse, bugün de İslam düşmanlığıyla aynı şekilde mücadele edilmelidir."
01.11.2020 21:33 | Son Güncelleme: 01.11.2020 21:36
Erdoğan: "Holokost felaketi sonrasında nasıl Anti-Semitizm ile mücadele edilmişse, bugün de İslam düşmanlığıyla aynı şekilde mücadele edilmelidir.
Erdoğan: "Holokost felaketi sonrasında nasıl Anti-Semitizm ile mücadele edilmişse, bugün de İslam düşmanlığıyla aynı şekilde mücadele edilmelidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz