Erdoğan: "Holokost felaketi sonrasında nasıl Anti-Semitizm ile mücadele edilmişse, bugün de İslam düşmanlığıyla aynı şekilde mücadele edilmelidir."
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Erdoğan: "Holokost felaketi sonrasında nasıl Anti-Semitizm ile mücadele edilmişse, bugün de İslam düşmanlığıyla aynı şekilde mücadele edilmelidir."

01.11.2020 21:33 | Son Güncelleme: 01.11.2020 21:36
Erdoğan:

Erdoğan: "Holokost felaketi sonrasında nasıl Anti-Semitizm ile mücadele edilmişse, bugün de İslam düşmanlığıyla aynı şekilde mücadele edilmelidir.

Erdoğan: "Holokost felaketi sonrasında nasıl Anti-Semitizm ile mücadele edilmişse, bugün de İslam düşmanlığıyla aynı şekilde mücadele edilmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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