Erdoğan: (Hisar-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi) Hisar'ın seri üretimine başlıyoruz"

Erdoğan: (Hisar-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi) Hisar'ın seri üretimine başlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısı İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazete tv ve ajansların genel yayın yönetmenleriyle Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme toplantısına katıldı.

13.10.2019 16:27
Erdoğan: (Hisar-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi) Hisar'ın seri üretimine başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısı İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazete tv ve ajansların genel yayın yönetmenleriyle Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme toplantısına katıldı.

Kaynak: AA
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