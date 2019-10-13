Erdoğan: (Hisar-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi) Hisar'ın seri üretimine başlıyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısı İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazete tv ve ajansların genel yayın yönetmenleriyle Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme toplantısına katıldı.
13.10.2019 16:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısı İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazete tv ve ajansların genel yayın yönetmenleriyle Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme toplantısına katıldı.
Kaynak: AA