Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile Telefonla Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat'ta Pakistan Başbakanı İmran Han ve 8 Mart'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA