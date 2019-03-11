Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile Telefonla Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat'ta Pakistan Başbakanı İmran Han ve 8 Mart'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA